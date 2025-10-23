“Fama është burg dhe hasmëri!”/Don Phenom: Do isha futur në lojë me maskë nëse…
Iftuar në emisionin “Pardon My French” ka qenë artisti i njohur, Don Phenom. Në këtë intervistë ekskluzive ai ka ndarë detaje nga jeta e tij, karriera ndër vite dhe projektet që pritet të realizojë shumë shpejt.
Çfarë e frymëzon më shumë sot Don Phenom?! Çfarë mendimi ka për famën?
Fama është burg, fama është një hasmëri që është shumë e pabesë dhe nuk ka lë rehat askund. Unë ta kisha ditur që është kështu do isha futur në lojë me maskë. Më ka marrë malli të ecë dhe të bëj gjëra normale. Nuk ke privatësi, shkon diku dhe të sheh kushdo.
Artisti ndër të tjera zbuloi se shumë shpejt ai do të sjellë një projekt të ri me një vajzë shqiptare.
Kam edhe një bashkëpunim që jam duke punuar me dikë që ka fituar një emision shumë të madh jashtështetit. Është një vajzë por nuk e zbuloj sepse e marrin mësysh. Është shqiptare.