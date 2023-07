Horoskopi, njihuni me parashikimin e yjeve për sot

DASHI

Dashuria po lulëzon dhe ju duhet të shfrytëzoni sa më shumë këtë periudhë të favorshme. Në punë mbërrin rezultatet dhe kënaqësitë, që ishin aq shumë të dëshiruara.

DEMI

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 12 korrik 2023), orët e para të ditës lejojnë që ndjenjat të shprehen sa më mirë, por pasdite do të lindin disa probleme të vogla. Në punë është më mirë të bëni gjithçka menjëherë pa vonuar.

BINJAKËT

Hëna është në anën tuaj dhe mbron sferën e dashurisë. Beqaret mund të kërkojnë më në fund një shpirt binjak dhe të nisin aventura të mrekullueshme. Prisni një surprizë të këndshme. Do të ketë konfirmime në punë. Do të jeni në gjendje të demonstroni edhe karakterin tuaj.

GAFORRJA

Mos e humbni durimin në dashuri dhe përpiquni të kuptoni se çfarë dëshironi në të vërtetë. Në punë ka shumë angazhime dhe do ketë disa ndryshime me të cilat duhet të përshtateni.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 12 korrik 2023), ka shumë projekte në dashuri, por hëna që nga orët e pasdites do të jetë sërish përballë dhe do të sjellë paksa krizë në çift. Në punë dëgjoni këshillat e atyre që ju duan.

VIRGJËRESHA

Duhet të bëni paqe me ndjenjat tuaja. Përgjigjet vijnë në punë, por nuk duhet të pakësoni angazhimin tuaj. Është koha për t’u zënë. Do të jeni në gjendje të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë dhe të rindizni marrëdhëniet e veçanta me ata që ju rrethojnë. Përgatituni.

PESHORJA

Ka një lajm të mirë për ndjenjat dhe nga data 18 e muajit do të shpëtoni edhe nga Venusi në kundërshtim me ju. Në punë, vazhdoni të punoni mirë dhe do të merrni shpërblimet tuaja. Tregojuni të gjithëve karakterin tuaj. Gjithçka do të shkojë siç duhet.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 12 korrik 2023), hëna është kundër saj ndaj bëni kujdes në dashuri, veçanërisht nëse partneri juaj është larg. Në punë dëshironi të bëni shumë, prandaj përfitoni nga ky moment.

SHIGJETARI

Bëhuni gati sepse muajin tjetër do të zgjohen ndjenjat dhe do të godasin shkëndijat. Në punë do të filloni një projekt të ri dhe entuziazmi është shumë i lartë. Nga ana tjetër, duhet të filloni të planifikoni tani në funksion të rifillimit pas verës. Konkurrenca është e ashpër.

BRICJAPI

Ka ardhur koha për të zgjidhur problemet në dashuri pa u menduar shumë për të. Në punë, fikeni dhe shijoni një ditë totale relaksi. Ju duhet të rimbushni bateritë tuaja dhe të mos mërziteni nëse diçka nuk shkon ashtu siç dëshironi.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 12 korrik 2023), përfitoni nga kjo ditë për të bërë diçka të këndshme me partnerin tuaj dhe nëse jeni beqar, mos u mbyllni në shtëpi. Në punë gjërat fillojnë të shkojnë më mirë.

PESHQIT

Mos u dekurajoni sepse nga pasditja e vonë dashuria do të shkëlqejë sërish në jetën tuaj. Në punë ka shumë projekte në lojë për të ardhmen dhe së shpejti do të vijnë lajme të mira. Ju do të jeni në gjendje t’u tregoni atyre përreth jush se nga çfarë jeni krijuar.