Habit Elon Musk: Dielli do të zhdukë jetën në Tokë, Marsi, shpresa e vetme e njerëzimit

Elon Musk nuk sheh vetëm të nesërmen, por parashikon mijëra, ndoshta edhe miliona vjet me pas. Themeluesi i SpaceX ka argumentuar prej kohësh se njerëzimi duhet të bëhet një specie shumëplanetare, duke filluar me destinacionin më të arritshëm Marsin.

Sipas tij, Toka nuk do të jetë streha jonë e sigurt përgjithmonë . Siç shpjegon ai në një intervistë të kohëve të fundit me Fox News dhe Jesse Watters, ekzistenca jonë në këtë planet është e dënuar të shkatërrohet jo për shkak të luftërave apo ndryshimeve klimatike, por për shkak të vetë Diellit.

“Dielli po zgjerohet gradualisht dhe në një moment do të na duhet të bëhemi një qytetërim shumëplanetar”, tha Musk, duke shtuar: “Përfundimisht, e gjithë jeta në Tokë do të shkatërrohet”.

Sipas tij, ndërsa Dielli plaket, ai bëhet më i nxehtë dhe më i ndritshëm, dhe pas rreth 450 milionë vitesh, nxehtësia do të jetë aq intensive sa oqeanet do të fillojnë të avullohen dhe atmosfera të shpërbëhet dhe ky do të jetë vetëm fillimi. Fundi përfundimtar do të vijë pas rreth 5 miliardë vjetësh, kur Dielli do të zgjerohet, duke gëlltitur dhe zhdukur Tokën.

I përballur me këtë skenar të pashmangshëm, Musk propozon Marsin si një “planet të sigurt për jetën” për speciet njerëzore dhe për çdo formë tjetër që njohim. SpaceX po punon duke pasur parasysh këtë mision dhe duke e bërë zhvendosjen në Planetin e Kuq teknikisht dhe ekonomikisht të realizueshme nëpërmjet Starship, anijes kozmike të madhe dhe të ripërdorshme që po ndërtohet për të na çuar atje.

Ilustrim artistik i një kolonie në Mars, me disa anije kozmike të mëdha të dukshme pas një strukture habitati në formë kupole. Për Muskun, plani nuk është fantastiko-shkencor. Është mbijetesë afatgjatë. Ose, siç e thotë ai, “një biletë vajtje për përjetësimi i jetës”.