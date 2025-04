“Gruaja më e bukur në botë!” Luajti në skenën e parë nudo në kinema, më pas shpiku Bluetooth dhe Wi-Fi

Hedy Lamarr, ylli magjepsës i epokës së artë të Hollivudit, nuk ishte vetëm një nga gratë më të bukura të kinemasë, por edhe një nga shpikëset më të jashtëzakonshme të shekullit XX. Në një epokë ku gratë rrallë kishin hapësirë për më shumë se thjesht bukuri, Hedy shkëlqeu si aktore, inxhiniere dhe shpikëse.

E lindur në Vjenë më 1914 me emrin Hedwig Eva Maria Kiesler, ajo u bë e famshme për rolin e saj në filmin “Ekstazë”, ku u shfaq nudo – i pari në historinë e kinemasë. Pas një martese të detyruar me industrialistin e armëve Fritz Mandl, nga i cili mësoi shumë mbi teknologjinë ushtarake naziste, Hedy u arratis në SHBA. Gjatë udhëtimit, firmosi një kontratë me gjigandin MGM dhe u bë menjëherë një yll i padiskutueshëm në Hollivud, shkruan A2 CNN.

Por ajo nuk u mjaftua me famë dhe bukuri, shkruan A2. Gjatë Luftës së Dytë Botërore, në bashkëpunim me kompozitorin George Antheil, shpiku një sistem komunikimi me frekuenca që shmangte interferencat – teknologji që u përdor më vonë në zhvillimin e WiFi, Bluetooth dhe GPS.

Ajo punoi gjithashtu për përmirësimin e dizajnit të avionëve dhe bashkëpunoi me Howard Hughes për zhvillime teknologjike. Hedy shpesh shmangte festat e mëdha për të punuar në shpikjet e saj në shtëpi.

Në nder të kontributit të saj, Austria e shpalli 9 nëntorin “Dita e shpikësit”. Lamarr është prova e gjallë se bukuria dhe inteligjenca mund të bashkëjetojnë – një grua që la gjurmë të pashlyeshme në art dhe shkencë.