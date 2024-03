Gjyqi për Arbër Palekajn, Apeli rrëzon kërkesën për ndryshimin e akuzës

Gjykata e Apelit pranoi pjesërisht këtë të hënë një nga kërkesat e të pandehurit Arbër Paplekaj, për kryerjen e një e një ekspertimi kriminalistik në vendin e ngjarjes së ndodhur në Elbasan, më 25 prilli 2021 – kur u qëllua për vdekje me armë zjarri Pjerin Xhuvani, gjatë një shkëmbimi zjarri.

Në seancën e sotme, Paplekaj kërkoi ndryshimin e vendimit të shkallës së parë, që e ka dënuar atë me 22 vite burg për vrasjen e Pjerin Xhuvanit për veprën penale vrasja në rrethana të tjera cilësuese. Një tjetër kërkesë e mbrojtjes të ish-efektivit të RENEA-s për klasifikimin e akuzës në “vrasje e kryer në kushtet e tronditjes së fortë psikike”.

Po ashtu, u kërkua përsëritja e shqyrtimit gjyqësor, rindërtimi i vendit të ngjarjes, gjë sipas mbrojtjes, do të ndihmojë gjykatën të sqarojë mekanizimin e ngjarjes. Avokati mbrojtjes kërkoi dhe kryerjen e një ekspertimi balistik me qëllim që të përcaktojë këndin e përdorimit të armëve, drejtimin e qitjes, pozicionin dhe vendndodhjen e qitësave, bazuar në tre grupimet e gëzhojave të fiksuara në vendngjarje.

Nga të gjitha kërkesat e Paplekjat, trupi gjykues i kryesuar nga Marsela Pepi dhe anëtarë Fatri Islamaj e Edlira Petri, vendosi të pranojë vetëm kryerjen e ekspertimit kriminalistik nga ekspertë të fushës.

Gjatë seancës që nisi më 10:00 dhe përfundoi në 15:35, u paraqitën kërkesa për pafajësi apo pezullim të vendimeve me burg dhe konvertim në punë me interes publik nga efektivët e policisë të dënuar nga shkalla e parë për shpërdorim detyre, apo persona të tjerë të dënuar për dëshmi të rreme.Kërkesa që nuk u pranuan nga trupi gjykues, që vendosi po ashtu të marrë informacion në lidhje me dy shtetas të cilët akuzohen për dëshmi të rreme, si dhe të merret informacion mbi vijimin e procedimit penal të pezulluar për personat që kanë qëlluar me armë zjarri në vendngjarje, saktësohet në një njoftim për mediat të Gjykatës ës Apelit.

Ngjarja ndodhi vetëm pak ditë para zgjedhjeve të 25 prillit 2021. Pjerin Xhuvani mbeti i vrarë në Elbasan, pasi u qëllua me armë nga Arbër Paplekaj, ish-efektiv e RENEA-s dhe shoqëruesi i kreut të listës së Partisë Demokratike, Gazment Bardhi. Ai ishte pjesë e një grupi nga PD e asaj kohe për “mbrojtjen e votës”. Nga ngjarja e 21 prillit, të plagosur mbetën edhe katër persona të tjerë, Emiljan Prenga, Pavlo Vuksani, Eltjon Bodinaku dhe Xhensila Sota, punonjëse e policisë. Paplekaj pranoi krimin dhe u vetëdorëzua në Repartin e Forcave RENEA në Tiranë, duke thënë se qëlloi për vetëmbrojtje pasi u qëllua më parë nga persona që, sipas tij, po blinin vota.