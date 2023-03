Gjykata e lë në burg, Dan Hutra: S`jam penduar për vrasjet, drejtësia më dënoi pa prova!

Gjykata e Tiranes caktoi masen arrest me burg per 40-vjecarin Dan Hutra, i akuzuar per vrasjen e tri grave dhe plagosjen e tri te tjerave ne Tirane.

Para gjykates, ai tregoi se te gjitha krimet i ka kryer me dashje dhe nuk ndjen pendese.

Ai theksoi se drejtesia e denoi pa asnje prove per dhune ne familje.

Me tej Hutra shtoi se Etleva Kurtin, 31 vjece, e vrau sepse vellai i saj tentoi ta helmonte ne burg.

I pandehuri theksoi se drejtesia nuk duhet te denoje njerez pa prova duke sjelle me pas masakra te tilla.

“I kërkoj drejtësisë, mos dënoni njerëz të pafajshëm, për të mos mbërritur në masakra të tilla”, ka thënë Hutra.

Prokuroria kishte kerkuar mbajtjen ne qeli te 40-vjecarit i cili tri dite me pare vrau tri gra dhe plagosi tri te tjera.

Mes tyre ishte edhe ish gruaja e fundit te me cilen Dan Hutra ishte fejuar dhe kishte lindur nje vajze e cila sot eshte 4 muajshe.

Arrestimi i 40-vjecarit u krye nga policia ne zonen e Sharres ku ai po pergatitej te kryente vrasjen e katert.

Mesditën e 1 marsit, Hutra shkoi në Astir për të eliminuar me thikë pa shkaktuar shumë zhurmë Marjana Gurakuqin të cilën e akuzonte se nuk i kishte kthyer një shumë parash.

Falë disa klientëve që hynë në dyqan dhe reagimit të saj ajo mundi të shpëtojë me disa lëndime në dorë dhe në fytyrë.

Pas kësaj ngjarje ai shkoi në Kodër Kamëz ku qëlloi ndaj familjes së ish-bashkëjetueses, duke lënë të plagosur ish-bashkëjetuesen Elena Hysa, 35 vjeçe dhe nënën e saj Kujtime Hysa 60 vjeçe dhe vrarë me armë zjarri Mevlute Hysan 30 vjeçe, motrën e ish-bashkëjetueses së tij dhe Hasime Dafkun 30 vjeçe, të fejuarën e vëllait të ish-bashkëjetueses.

Më pas ai shkoi në Kamëz dhe vrau motrën e kundërshtarit të tij në burg, Etleva Kurtin.

Sipas tij objektivi i radhës ishte një person me vendbanim në Kambinat, i cili sipas tij kishte shitur në vitin 1999 armën me të cilën u vra i ati në Durrës.