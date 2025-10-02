LEXO PA REKLAMA!

EMRI, gjendet i vrarë në rrugë 40-vjecari në Kamzë, policia: U qëllua me mjet prerës

Lajmifundit / 2 Tetor 2025, 20:39
EMRI, gjendet i vrarë në rrugë 40-vjecari në Kamzë,

Nje person eshte gjetur i vrare mbremjen e sotme ndersa policia thote se eshte qelluar me mjet preres. Viktima eshte identifikuar si Hajdar Ismailgeci.

Policia e Tiranes infermoi rreth ores 21.22 se eshte identifikuar edhe viktima e ngjarjes.

"Në vijim të informacionit, ju informojmë se është identifikuar viktima, shtetasi H. I., 40 vjeç.

Grupi hetimor po vijon veprimet me qëllim zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes", theksoi policia.

Me heret ajo kishte njoftuar: 

Kamëz/Informacion paraprak

Rreth orës 20:10, në Babrru, është konstatuar pa shenja jete një shtetas ende i paidentifikuar.

Nga këqyrja paraprake, viktima ka një plagë të shkaktuar me mjet prerës, e cila dyshohet të ketë qenë shkaku i humbjes së jetës.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për identifikimin e viktimës, kapjen e autorit si dhe sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin e plotë të rastit.

