Ukraina kërkon raketa Tomahawk, Rusia paralajmëron SHBA-të: Do përgjigjemi nëse furnizoni Kievin
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, paralajmëroi të enjten se Rusia do të përgjigjet nëse Shtetet e Bashkuara vendosin të transferojnë raketa Tomahawk në Ukrainë.
Reagimet e Peskovit erdhën disa ditë pasi zëvendëspresidenti amerikan J.D Vance tha se SHBA po shqyrton kërkesën e Ukrainës për këto raketa me rreze veprimi deri në 1,600 kilometra.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky raportohet se ka kërkuar me forcë nga Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, gjatë një takimi privat në Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së më 23 shtator, që të furnizojë Ukrainën me raketa Tomahawk.
Raketat janë të rëndësishme për Ukrainën, pasi kanë aftësi të fluturojnë në lartësi të ulëta, të kryejnë manovra shmangëse dhe mund të riprogramohen gjatë fluturimit. Këto karakteristika i bëjnë ato shumë efikase për sulme ndaj qendrave të komandës dhe pikave logjistike thellë pas vijës së frontit.
Sipas Zelensky-t, objektivat legjitime mund të përfshijnë edhe qendrat e pushtetit, përfshirë Kremlinin.
Aktualisht, Ukraina përdor raketat perëndimore Storm Shadow me një rreze veprimi prej 250 kilometrash, ndërsa Rusia ka një avantazh të madh me raketat lundruese Kalibr.
Për të kompensuar këtë disavantazh, Ukraina ka kërkuar përdorimin e dronëve me rreze të gjatë veprimi për të goditur bazat ushtarake dhe depot e karburantit rus.