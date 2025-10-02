Putini shpërthen ndaj NATO e BE: Ta provojnë të na provokojnë, do të përgjigjemi me shpejtësi
"Nëse Perëndimi dëshiron të testojë mbrojtjen tonë, le ta provojë". Presidenti rus Vladimir Putin përdori tone kërcënuese ndaj Europës dhe NATO-s, duke u zotuar se Moska do të përgjigjet me shpejtësi ndaj çdo provokimi të mundshëm.
Teksa foli për militarizim histerik të kontinentit, ai tha se nuk ka ndërmend të sulmojë aleancën ushtarake të drejtuar nga SHBA, por se nuk do t’i lejojnë vetes dobësi apo pavendosmëri.
Të gjithë ata që e konsiderojnë Rusinë një bezdi për vetë ekzistencën e saj duhet ta mbajnë mend këtë, ishin fjalët e presidentit rus.
Ai tha se ishte mirënjohës ndaj shumicës së botës, që siç pohoi kanë mbështetur një zgjidhje paqësore të konfliktit në Ukrainë, duke përmendur 3 vende miqësore në Europë: Serbinë, Hungarinë dhe Sllovakinë.
Sipas Putinit, përgjegjësia kryesore bie mbi BE e cila sipas tij po përshkallëzon konfliktin.
“Thjesht nuk mund ta injorojmë atë që po ndodh; nuk kemi të drejtë ta bëjmë këtë për arsye të sigurisë sonë. Prandaj, po e monitorojmë nga afër militarizimin në rritje të Evropës.
A janë këto vetëm fjalë, apo është koha që ne të ndërmarrim kundërmasa? Dëgjojmë në Gjermani, për shembull, të thonë se ushtria gjermane duhet të jetë përsëri më e fuqishmja në Evropë.
Epo, mirë, po dëgjojmë me kujdes, po shikojmë. Çfarë nënkuptohet saktësisht me këtë? Mendoj se askush nuk dyshon se përgjigja e Rusisë nuk do të vonojë. Përgjigja ndaj këtyre kërcënimeve do të jetë, për ta thënë butë, shumë bindëse.
Por do të jetë një përgjigje; ne vetë nuk kemi iniciuar kurrë një përballje ushtarake. Por nëse dikush dëshiron të konkurrojë me ne në sferën ushtarake, atëherë, siç themi ne, le ta provojë. Rusia ka provuar herë pas here se kur lind një kërcënim për sigurinë tonë, paqen dhe qetësinë e qytetarëve tanë, sovranitetin tonë dhe vetë shtetësinë tonë, ne përgjigjemi shpejt. Nuk ka nevojë të na provokoni.
Nuk ka pasur kurrë një rast ku kjo të mos ketë përfunduar keq për provokatorin. Historia jonë ka vërtetuar se dobësia është e papranueshme, sepse krijon tundim, iluzionin se ndonjë çështje me ne mund të zgjidhet me forcë.
Rusia nuk do të tregojë kurrë dobësi ose pavendosmëri. Le ta kujtojnë këtë ata që i pengojmë me vetë ekzistencën tonë, ata që ëndërrojnë të na shkaktojnë këtë disfatë shumë strategjike”, deklaroi kreu i Kremlinit.