Gardiania e burgut të Peqinit rrëfen përballjen me Mjacjan: Hyri në dhomën e takimeve, nga frika ne…

Gjykata e Elbasanit ka vendosur masën e sigurisë “arrest me burg” për Sokol Mjacajn dhe 11 zyrtarë të burgut të Peqinit, ndërsa një prej efektivëve të ndaluar është lënë në masën e sigurisë “detyrim paraqitje”.

Një prej tyre është edhe gardiania e këtij burgu, Brunilda Hyra e cila punon si shoqëruese në regjimin e brendshëm. Ajo thotë se me Sokol Mjacajn është përballur në dhomën e takimeve, ku asaj dhe kolegëve i ka kërkuar që të dalin jashtë, përndryshe do t’i vrasë.

“Aty kam parë disa të dënuar që vini tek dhoma e takimeve dhe midis tyre kam pare dhe te dënuarin shtetasin Sokol Mjaca, i cili afrohet dhe na thotë “Dilni jashtë se ju vrava” dhe ne nga frika dolëm me vrap të pestë sic ishim. Më pas Sokol Mjaca hyri brenda tek dhoma e takimeve dhe te dënuarit e tjerë po ndiqnin me vrap për ta kapur por nuk e kapen dot dhe me pas Sokol Mjaca mbylli derën dhe ngeli brenda tek dhoma e takimeve ndërsa ne dolëm përjashta. Me pas ne u larguam dolëm tek oborri i Institucionit. Aty me pas erdhi grupi i sigurisë, ndërsa Sokol Mjaca rrinte brenda dhomës së takimit. Pashë vetëm që kishte diçka të zezë në dore por nuk e pashë mire pasi ishim te trembur”, ka treguar ndër të tjera Brunilda Hyra.