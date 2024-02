Furnizonte minierat me tritol, arrestohet 55-vjeçari, sekuestrohen mbi 1 ton lëndë plasëse

Magazinonte lëndë plasëse me qëllim për përdorim vetjak, por më pas tregton në 9 subjekte të tjera, Policia nis procedimin penal për pronarin e një subjekti minerar.

Strukturat e Drejtorisë Vendore të Komisariatit të Dibrës, në bashkëpunim me Bulqizën, në përpjekjet e objektivave të punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e informalitetit, në bashkëpunimin me punonjësit, ka në inteligjencën policore se një subjekt në mënyrë të paligjshme tregtonte. ), lëndët në disa subjekte të tjera minerare, kanë marrë parasysh qëllimin e verifikimit, parandalimin e mëtejshëm dhe goditjen e kësaj paligjshmërie.

Si rezultat, u referuan materialet në penalitetin e procedurës, për veprën penale "Shkelja e rregullave mbi lëndët plasëse, djegëse dhe radiotive" për shtetasin G.Ç., 55 vjeç, banues në Tiranë.

Ky shtetas, në Thekën Martanesh, pasi magazinonte në depon e tij, sasi me lëndë plasëse me qëllim për të përdorur vetiak, më pas në mënyrë të paligjshme dhe të pa autorizuar nga Komisariati i luftës, e tregtonte (shiste) lëndën plasëse në 9 subjekte. të tjera, duke u mjaftuar vetëm me një akt-marrveshje të lidhura me mesjet (subjekteve).

Në këtë lëndë janë sekuestruar 1416 kg lëndë plasëse dhe 220 kapsolla elektrike.

Kontrollet në subjektet minerare të qarkut, me qëllim verifikimin e kritereve të ligjeve, dhe standardeve të sigurisë, vijojnë.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë së parë të Shkallës Parë të Juridiksionit të Dibrës së Përgjithshme, për të mëtejshme.