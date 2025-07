“Fund ferrave e xhamave në trotuare”, Rama i prerë: Në fund të tëra do ikin!

Kryeministri Edi Rama ka komentuar sërish në rrjetet sociale lidhur me aksionin për lirimin e hapësirave publike të zëna në mënyrë të paligjshme, duke e cilësuar këtë si një “çlirim të madh” për komunitetin dhe qytetarët.

“Çlirim i madh jo vetëm për komunitetin e për këmbësorët, po edhe për ata që ulen nëpër tavolinat jashtë dhe marrin frymë lirisht, jo mbrapa xhamave, barrikadave e ferrave, çka e rrit patjetër edhe cilësinë e shërbimit,” shkruan Rama në Facebook.

Ai thekson se objektet që ende nuk janë larguar nga hapësirat publike do të përballen me pasoja financiare serioze. “Ka ende ngrehina që i rezistojnë më kot kërkesës për t’u shkulur vetë nga mexhelisi, se në fund të tëra do ikin, po do ikin bashkë me një gjobë të kripur për ndërtuesin e pamirëkuptuar,” paralajmëron kryeministri.

Ky mesazh vjen në vijim të aksioneve të ndërmarra nga bashkitë dhe policia për lirimin e hapësirave publike të zëna pa leje, veçanërisht në zonat me fluks të lartë turistik, me qëllim përmirësimin e qarkullimit dhe cilësisë së shërbimeve në ambiente urbane.