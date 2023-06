Fshehu 100 mijë euro në autobusin e linjës Bari-Durrës/ Burg për shoferin 37-vjeçar (FOTO)

Gjykata e Durrësit la në burg shoferin 37-vjeçar Elson Rrodhe, të autobusit ku u gjetën të fshehura 100 mijë euro të padeklaruara.

Gjatë kontrollit në pikën kufitare të portit detar Durrës, kartëmonedhat u gjetën të fshehura në tavanin e autobusit të linjës Bari-Durrës. Ato ishin ndarë në 8 pako me prerje të ndryshme dhe me vlerat e mbishkruara në to.

Seanca për vleftësimin dhe caktimin e masës së sigurisë u zhvillua paraditen e së enjtes nga gjyqtari Sokol Mara.

Pasi dëgjoi palët, ai vleftësoi të ligjshëm arrestin në flagrancë dhe caktoi masën e sigurisë “arrest në burg” për 37-vjeçarin nga Durrësi. Arrestimi i tij u bë dy ditë më parë gjatë operacionit të koduar “Entry”.