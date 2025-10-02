LEXO PA REKLAMA!

FOTO/ Humbi jetën nga plagosja me thikë, ky është 40-vjeçari që mbeti i vrarë në Babrru

Lajmifundit / 2 Tetor 2025, 22:58
FOTO/ Humbi jetën nga plagosja me thikë, ky është

Publikohet foto e 40-vjeçarit Hajdar Ismajlgeci, i cili mbrëmjen e sotme (2 tetor), u gjet i vrarë me thikë në Babrru.

Dyshohet se 40-vjeçari u godit me thikë pas një sherri, duke mbetur i plagosur, e më pas humbi jetën si pasojë e hemorragjisë.

Ndërsa dyshohet se autori i vrasjes pas krimit, ka shkuar në një lokal 300 metra larg vendngjarjes.

Nuk dihen shkaqet e krimit të rëndë ndersa policia este duke kryer hetime.

