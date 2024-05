FOTO/ Fshehu drogë në çorape, shqiptari në Angli dënohet me tre vjet burg, ja si u zbulua nga policia

Një shqiptar në Angli është dënuar me tre vite burg pasi policia e kapi duke fshehur një sasi drogë në çorape.

Gjatë kontrollit në zonë, policia iu afrua Elis Kolës, i cili ishte në makinën e tij, të parkuar në rrugën Herbert në Kembrixh, më 9 mars të vitit të kaluar (2023), pasi dyshoi se ishte i përfshirë në trafik droge.

Kola, 39 vjeç, pranoi se kishte drogë dhe oficerët gjetën 22 qese kokaine të mbështjella me vlerë më shumë se 1100 £ të fshehura në një çorape në derë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.



Në Gjykatën e Kurorës të Peterborough të mërkurën (22 maj), Kola u dënua me tre vjet burg pasi u shpall fajtor për posedim me qëllim të furnizimit me kokainë.

Detektivi Lauren Skinner, i cili hetoi, tha: “Ne do të vazhdojmë të prishim dhe çmontojmë aktivitetet e tregtarëve të drogës që sjellin krime të lidhura, përfshirë dhunën, vjedhjet dhe vjedhjet në Kembrixh”.