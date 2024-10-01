LEXO PA REKLAMA!

Fier-Vlorë, 27-vjeçari humb kontrollin e makinës si pasojë e shpejtësisë dhe del nga rruga, plagoset rëndë

Lajmifundit / 1 Tetor 2024, 20:34
Një aksident ka ndodh mbrëmjen e sotme në autostradën Fier-Vlorë në afërsi të fshatit Panaja. 

Një 27 vjeçar i cili udhëtonte më makinën tip Ford, dyshohet se për shkak të shpejtësisë ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rrugë duke rënë në kanal.

Nga ky aksident i riu ka marrë plagë në pjesë të shumta në trup dhe është shoqëruar në ambientet e spitalit të Vlorës nga ambulanca e cila ka mbërritur në vendngjarje së bashku me zjarrëfiksit që ndihmuan për ta nxjerrë të riun nga makina.

