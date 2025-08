Fadromat do të pajisen me GPS, shtohen përgjegjësitë për drejtuesit teknikë! Ja çfarë përmban rregullorja e re për ndërtimet

Këshilli i Ministrave ka miratuar pak ditë më parë Rregulloren e re “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit dhe rregullat e kantierit”, një vendim që sjell ndryshime të rëndësishme në mënyrën e organizimit dhe monitorimit të punimeve ndërtimore në vend.

Vendimi, i cili është botuar të hënën në Fletoren Zyrtare dhe hyn në fuqi pas 10 ditësh, synon të rrisë transparencën, sigurinë dhe përgjegjshmërinë e subjekteve ndërtuese. Sipas rregullores së re, kantieri i ndërtimit do të jetë i pajisur me mjete të monitorimit elektronik. Kështu, do të jetë i detyrueshëm vendosja e të paktën katër kamerave sigurie, nga një në çdo kënd, për të siguruar mbulim të plotë të territorit. Përveç kësaj, mjetet e kantierit do të pajisen me sistem GPS funksional, shkruan rtsh.al.

Subjektet ndërtuese do të jenë të detyruara t’i japin akses në këto sisteme Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit (IKMT) dhe Agjencisë së Zhvillimit të Territorit (AZHT) për të verifikuar në çdo kohë zbatimin e projekteve sipas lejeve të ndërtimit.

Përveç monitorimit elektronik, rregullorja përcakton kritere të detajuara për pamjen e jashtme të kantierit. Rrethimi i tij duhet të përmbajë imazhe të projektit të miratuar, ndërsa pjesët anësore do të kenë ngjyra të caktuara sipas zonës ku ndërtohet (blu për bregdetin jugor, jeshile për atë verior). Gjithashtu, tabelat identifikuese do të kenë përmasa dhe përmbajtje të detyrueshme, duke përfshirë të dhëna për projektin, lejen e ndërtimit dhe subjektet përgjegjëse.

Rregullorja thekson rëndësinë e sigurimit teknik dhe mbrojtjes në punë. Drejtuesit teknikë dhe zbatuesit e punimeve do të jenë përgjegjës për të siguruar kushte të sigurta për punëtorët dhe për të mbrojtur mjedisin. Zbatuesi i punimeve duhet të sigurojë dokumentacion fotografik ose video për fazat kryesore të ndërtimit dhe t’ia dorëzojë atë autoriteteve përkatëse çdo gjashtë muaj.

Për veprat me vlerë mbi 30 milionë lekë, drejtuesi teknik duhet të jetë rezident me kohë të plotë në kantier. Përveç kësaj, do të jetë i detyrueshëm mbajtja e një libri për trajnimin e punonjësve për mbrojtjen nga zjarri, me simulime evakuimi të paktën një herë në gjashtë muaj.

Me këtë vendim, qeveria synon të vendosë një standard të ri në sektorin e ndërtimit, duke rritur sigurinë dhe transparencën, si dhe duke u dhënë autoriteteve kompetente më shumë mjete për të kontrolluar zbatimin e projekteve. Ky vendim shfuqizon udhëzimin e vjetër të vitit 2005, duke e përditësuar kuadrin ligjor me teknologjitë dhe kërkesat e kohës.