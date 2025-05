Emri/ Kjo është shqiptarja që merr 8.000 £ për të ndihmuar një emigrant të largohet nga kampi!

Daily Mail ka zbuluar një skemë fitimprurëse mashtrimi, në të cilën janë të përfshirë përkthyes zyrtarë të kontraktuar nga Ministria e Brendshme e Mbretërisë së Bashkuar (Home Office). Këta përkthyes, përmes mashtrimesh të organizuara, kanë përfituar mijëra paund për të ndihmuar emigrantët e paligjshëm kryesisht shqiptarë të dalin nga qendrat e ndalimit.

Në qendër të këtij skandali është përkthyesja shqiptare Eglantina Legisi, e cila punon si e pavarur për Home Office, gjykatat dhe policinë. Ajo është filmuar duke ofruar, përkundrejt një pagese prej 3,000 paundësh, garantues të rremë që dëshmojnë në gjykatë sikur kanë lidhje të afërta me emigrantët e ndaluar. Për më tepër, garantuesit paguhen paraprakisht dhe veprojnë në bashkëpunim të ngushtë me avokatë, të cilët ndihmojnë në përgatitjen e dëshmive false përpara seancave gjyqësore.

Përkthyesit dhe garantuesit udhëzojnë emigrantët se çfarë të thonë për të bindur gjyqtarët. U tregohen fotografi të njëri-tjetrit për të shtuar besueshmërinë e lidhjes së supozuar. Në shumë raste, garantuesit paraqiten përmes telefonit nga makina, me përgjigje të paqarta dhe pa asnjë kontroll të thelluar mbi të dhënat e tyre.

Zonja Legisi, e cila vetë ka hyrë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar me një pasaportë false, ka pranuar se njeh mirë sistemin britanik të imigracionit, ndaj skema që ajo drejton është sipas saj “100% e suksesshme”. Ajo madje ka dalë në media shqiptare për të kritikuar trajtimin e emigrantëve në Britani, ndërkohë që në prapaskenë shfrytëzon të njëjtin sistem për përfitime personale.

Gazetari i infiltruar i Daily Mail ka arritur të dokumentojë komunikimin me znj. Legisi dhe një avokat nga firma HM Legal Ltd, i cili pranoi të merrte përsipër çështjen edhe pasi u informua se garantuesi nuk kishte lidhje me të ndaluarin dhe ishte paguar për dëshminë e tij. Ky i fundit kërkoi 3,500 paund për shërbimin ligjor.

Ndërkohë, Ministria e Brendshme ka nisur një hetim urgjent, duke premtuar “veprime të shpejta dhe vendimtare”. Autoriteti Rregullator i Avokatëve është gjithashtu duke shqyrtuar rastin për shkelje të etikës profesionale.

Deputeti konservator Chris Philp e quajti situatën “turpëruese” dhe kërkoi shkarkimin e menjëhershëm të përkthyesve të përfshirë, duke theksuar se sistemi i imigracionit është duke u abuzuar në një shkallë industriale dhe ka nevojë për reformë rrënjësore.

Sipas të dhënave zyrtare, rreth 12,800 shqiptarë që hynë ilegalisht në Britani kanë shkelur kushtet e lirimit me kusht vetëm nga janari 2022 deri në maj 2023. Ndërkohë, në rrjetet sociale qarkullojnë video që tregojnë sesi të hiqen pajisjet e gjurmimit – një tjetër tregues i dobësisë së sistemit aktual të kontrollit