EMRI/ Falsifikonte karta identiteti dhe merrte kredi, arrestohet i riu në Tiranë

Një i ri është arrestuar nga policia e Tiranë, pasi falsifikonte karta identiteti, duke përdorur foton e tij dhe të dhëna të shtetasve të tjerë, dhe me to aplikonte dhe përfitonte kredi me vlera nga 1000 euro deri në 3400 euro.

Po ashtu policia bën me dije se nga hetimet, është dokumentuar se 21-vjeçari ka marrë me dokumente false 9 herë kredi.

Bëhet fjalë pë të riun Seldi Margjegja.

“Seksioni për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare, si rezultat i hetimeve të kryera për disa javë, në drejtimin e Prokurorisë së Tiranës, organizoi dhe finalizoi në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale të DVP Tiranë, operacionin policor të koduar “Identiteti”, si rezultat i të cilit u kap dhe u vu në pranga shtetasi:

M., 21 vjeç, banues në Tiranë.

Nga hetimet ka rezultuar se ky shtetas falsifikonte karta identiteti, duke përdorur foton e tij dhe të dhëna të shtetasve të tjerë, dhe me to aplikonte dhe përfitonte kredi me vlera nga 1000 euro deri në 3400 euro. Si rezultat i hetimeve janë dokumentuar 9 raste të përfitimit të kredive, nga ky shtetas, pas aplikimit me dokumente false”, njoftoi policia.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.