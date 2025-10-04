EMRAT/ Hetimi i “Bankers” kalon në SPAK, zyrtarë të lartë të përfshirë, Prokuroria e Fierit shpall moskompetencë
Hetimi i dosjes së Bankers ka kalaur në SPAK, pasi prokuroria e Fierit ka shpallur moskompetencë. Mësohet se gjatë hetimeve kanë dalë të implikuar zyrtarë të lartë të shtetit që janë subjekt i SPAK, ndaj nuk mund të hetohen nga një prokuror i zakonshëm.
Prokuroria e Fierit ka shpallur moskompentencë për dosjen e Bankersit duke i kaluar hetimet e mëtejshme Prokurorisë Speciale SPAK.
Mësohet se shkak për këtë lëvizje është bërë se në hetimet janë zbuluar lidhje të zyrtarëve të lartë dhe implikim të tyre në këtë çështje, të cilët kanë kompetencë e SPAK për t’u hetuar dhe jo prokuroria e zakonshme.
Prokuroria e Fierit nisi aksionin në Bankers me 3 korrik KU U VENDOSËN 14 MASA SIGURIE, mes tyre në pranga ranë CEO-s aktual, Hongping Xiao, dhe ish-drejtuesit të Bankers, Leonidha Çobo.
Prokuroria e Fierit kishte paraqitur si prova në gjykatë bilancet ekonomike të viteve të fundit të Bankers Petroleum, ku sipas organit të akuzës, shtetit shqiptar i është shkaktuar një dëm në formën e mosshlyerjes së detyrimeve tatimore prej 110 milionë lekësh të reja.
Sipas akuzës, kompania kishte eksportuar dhe shitur 532 miliardë lekë naftë apo rreth 5 miliardë euro, por kishte deklaruar humbje në shumën 11 miliardë lekë apo rreth 110 milionë euro përgjatë gjithë periudhës. Prokuroria e mori indicien nga një hetim i Drejtorisë së Hetimit Tatimor, sipas së cilës kjo humbje vjen për shkak se kompania ka “rritur në mënyrë fiktive shpezimet e saj, me qëllim që në bilancin vjetor të rezultojë me humbje, e më pas nuk ka paguar asnjë tatim mbi fitimin, por ka përfituar nga rimbursimi i TVSH-së nëpërmejt skemave mashtruese”.
Kompania ka mohuar në vazhdimësi akuzat ndërsa tanimë do të jetë në dorën e SPAK hetimi i çështjes.
Këta persona vijojnë të mbeten në “arrest shtëpie”:
Shtetasi Kinez Lianyi Wang
Shqiptarët Ardit Kero, Flavia Capo dhe Kledi Xhani
Ndërsa për këta të tre:
Majlinda Thana
Matilda Ibraliu
Erton Ademaj
Apeli ka konfirmuar masën “detyrim paraqitje”, dhe ka revokuar masën e ndalimit të udhëtimit jashtë vendit.
Aksioni në “Bankers Petroleum Albania” është kryer nga Prokuroria e Fierit më 2 korrik, e cila ka ekzekutuar 10 masa sigurie, ndërkohë që në kërkim mbeten ende 4 persona të huaj.
Hetimet janë zhvilluar për 6 muaj nga organi i akuzës, në bashkëpunim me strukturat tatimore dhe policore, dhe lidhen me dyshime për deklarime të rreme tatimore dhe shmangie të detyrimeve financiare në një shkallë të madhe.
Sipas Prokurorisë, gjatë periudhës 2004–2024, kompania “Bankers Petroleum” ka shmangur tatimet, duke i shkaktuar miliona euro dëm buxhetit të shtetit shqiptar.
Sipas të njëjtit burim, kompania ka realizuar shitje dhe eksporte nafte në vlerën totale prej 532 miliardë lekë, por pavarësisht kësaj, ka deklaruar humbje për çdo vit, me një total prej 11.7 miliardë lekësh humbje.
Sipas organit të akuzës, përmes kësaj skeme, kompania ka shmangur pagimin e tatim-fitimit për 20 vite me radhë, dhe për më tepër ka përfituar rimbursime fiktive të TVSH-së, duke shkaktuar dëm financiar në miliona euro në buxhetin e shtetit.
Vetë kompania ka mohuar akuzat përmes një deklarate, duke u angazhuar të bashkëpunojë plotësisht me autoritetet shqiptare për çështjen.
Masat e marra nga gjykata
Masa “arrest me burg” për:
Leonidha Çobo
Hongping Xiao
Masa “arrest në shtëpi” për:
Lianyi Wang
Ardit Kero
Flavia Capo
Kledi Xhani
Ndryshim mase në “detyrim paraqitje” për:
Doina Goga
Masa “detyrim paraqitje”, revokohet ndalimi i udhëtimit jashtë vendit për:
Majlinda Thana
Matilda Ibraliu
Erton Ademaj