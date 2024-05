Efi Dhedhes e thotë 'troç': Ja kush e meriton të jetë fituesi i “BBV3”

Ish-banorja e edicionit të dytë të “Big Brother VIP”, Efi Dhedhes, ka bërë së fundmi një bisedë virtuale me ndjekësit e saj në “Instagram”.

Fansat e saj kanë qenë shumë kuriozë dhe e kanë pyetur atë në lidhje me banorët e BBV3.

“Kush do të doje të ishte në dyshen e fundit?”, ishte një ndër pyetjet që iu drejtua ish-banores, e cila tha se do kishte dëshirë që çifti Heidi Baci dhe Romeo Veshaj të ishin “kokë më kokë” në televotim me njëri-tjetrin për çmimin e madh dhe që njëri prej tyre ta fitojë.