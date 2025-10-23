LEXO PA REKLAMA!

E RËNDË! Banori kërcënon me gërshërë policin në krye të detyrës...

Lajmifundit / 23 Tetor 2025, 11:10
E RËNDË! Banori kërcënon me gërshërë policin

Policia e Lezhës ka nisur një procedim penal ndaj shtetasit P. Gj., 53 vjeç, banues në këtë qytet, pas një kallëzimi të bërë nga një punonjës policie.

Sipas njoftimit të policisë, ngjarja ka ndodhur gjatë kohës kur punonjësi i Komisariatit të Policisë Lezhë ka qenë në shërbim.


Shtetasi P. Gj. ka kanosur punonjësin me një palë gërshërë, duke shkaktuar shqetësim dhe duke e detyruar policinë të ndërmerrte masa.

Hetimet janë në vazhdim për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe procedimin e individit në përputhje me ligjin.

“Ka nisur procedimi për P. Gj., 53 vjeç, banues në Lezhë, pasi një punonjës policie i Komisariatit të Policisë Lezhë ka kallëzuar, se gjatë kohës që ka qenë në shërbim, shtetasi P. Gj. e ka kanosur me një palë gërshërë”, thuhet në njoftimin e policisë.

 

