E rëndë në Durrës, përplasen dy automjete! Shoferi i ‘Audi’-it dhunohet pas aksidentit

Një aksident mes dy automjeteve në lagjen 13, Plazhi i Durrësit, ka përfunduar në një përleshje të dhunshme.

Një Audi me targa gjermane, ku ndodhej një familje shqiptare emigrante, është përplasur me një Volkswagen me targa shqiptare. Pas debatit mes drejtuesve të mjeteve, situata ka dalë jashtë kontrollit, kur një grup të rinjsh kanë ndërhyrë dhe kanë sulmuar shoferin e Audi-t.

Për shkak të dhunës, ai ka pësuar fraktura në hundë dhe plagë në vesh, duke u transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Durrësit, sipas Tch.

Policia e Durrësit bën me dije se drejt Fatmirësisht, ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, shoferi i Volkswagen-it është larguar nga vendngjarja dhe po punohet për identifikimin e tij.