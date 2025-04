E rëndë! 29-vjeçari vendos bombën në tenxheren me presion, tenton të hedhë në erë maternitetin!

Një 29-vjeçar, i frymëzuar nga Shteti Islamik, u dënua me burgim të përjetshëm nga një gjykatë britanike pasi akuzohej se kishte vendosur një bombë të fshehur në një tenxhere me presion në një repart materniteti, duke synuar që "të vriste sa më shumë infermiere që të mundte" me shpërthimin e saj.

Mohammed Farooq, të cilin gjykata e përshkroi si një "ujk të vetmuar", u radikalizua pasi ndoqi ISIS. Ai e ndërtoi mjetin shpërthyes duke kopjuar autorët e sulmit në Maratonën e Bostonit më 15 prill 2013, ku u vranë tre persona dhe u plagosën qindra. Farooq, i cili ishte një infermier praktikant, shënjestroi repartin e maternitetit të spitalit St. James në Lëds, Anglinë veriore. Objektivi i tij fillestar, megjithatë, ishte një bazë ajrore amerikane, në të cilën ai nuk mundi të hynte për shkak të masave të sigurisë.

Sipas prokurorisë, ai donte të vriste sa më shumë infermiere por u ndalua nga një burrë që pinte një cigare jashtë spitalit.

“Ishe gati të kryeje të paimagjinueshmen, të shpërtheje një bombë në një spital”, i tha gjykatësi Mohammed Farooq, duke shpallur dënimin e tij.

Gjatë gjykimit prokurorët vlerësuan guximin e kalimtarit që e ndaloi Farooq.

"Ai e kuptoi se diçka nuk ishte në rregull dhe filloi të fliste me të, në vend që të largohej. Ky veprim i thjeshtë sigurisht që shpëtoi shumë jetë”, thanë ata.