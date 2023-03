E qëllimshme apo aksidentale? Vrasja e hidraulikut shqiptar në Greqi, arrestohet një 23-vjeçar (DETAJET)

Një 23-vjeçar, pjesë e mafies shqiptare, që vrau hidraulikun shqiptar Visar Dakrama alias Julian Kosova, në Nea Joni, është arrestuar mesditën e sotme në Kypseli.

Në njoftimin e EL.AS thuhet: “Mesditën e sotme është arrestuar nga policia e Veprimit të Menjëhershëm në zonën e Qipselit një shtetas 23-vjeçar, në bazë të një urdhër-arresti për vrasje me dashje. Një akt i kryer ndaj një të huaji 39-vjeçar brenda një dyqani natën e datës 21.02.2023 në zonën e Nea Jonit”.

Burri dyshohet se kishte dy emra dhe dy mbiemra, ndërsa njihej si Dimitris ose Nektarios.

Shtatë persona nga “grupi i luanëve”, siç e quajnë veten, mbërritën në 21 shkurt në kafenenë në Nea Joni, kanë hyrë në një dhomë VIP dhe janë takuar me pronarin e dyqanit.

Burri me origjinë shqiptare, me të cilin kishin një mosmarrëveshje dhe ishte ulur në të njëjtën tavolinë me hidraulikun 39-vjeçar, u ngrit nga vendi dhe iu afrua anëtarëve të bandës rivale, ku dyshohet se i pyeti "Çfarë doni këtu?"

Në atë moment mes tyre filloi një sherr, kreu i bandës dhe rivali i tij nxorën armën dhe shkëmbyen zjarr.

39-vjeçari mund të mos jetë qëlluar aksidentalisht

Oficerët e vrasjeve besojnë se hidrauliku 39-vjeçar nuk ishte viktimë aksidentale, pasi të shtëna u drejtuan kundër tij, siç u pa nga pamjet e kamerave të sigurisë së kafenesë por edhe nga raporti mjeko-ligjor.

Gjatë hetimeve paraprake, Njësia e Vrasjeve mori informacion se kreu i bandës kishte mosmarrëveshje personale me vëllain e viktimës.

Ndërkohë, në episodin fatal, nga sa ka rezultuar nga hetimet, janë përdorur dy armë, një revole dhe një pistoletë.

Shtatë urdhër-arreste për vrasjen e 39-vjeçarit

Kujtohet se EL.AS pas identifikimit të autorëve ka proceduar me lëshimin e shtatë urdhër-arresteve. Sipas informacioneve, gjashtë urdhër-arrestet kanë të bëjnë me anëtarët e grupit kriminal, ndërsa urdhri i shtatë ka të bëjë me një person të armatosur që ka qenë në shoqërinë e 39-vjeçarit dhe ka marrë pjesë në episod.

Burimet bëjnë të ditur se grupi prej shtatë shqiptarësh është arratisur me një xhip luksoz dhe një mjet tjetër pas të shtënave në kafenenë e Rrugës Kastamonis dhe mbeten të zhdukur.

Të gjashtë pjesëtarët e grupit mësohet se ndodhen ende në Greqi, ndërsa mendohet se i shtati (nga grupi i hidraulikut fatkeq) është arratisur drejt Shqipërisë.