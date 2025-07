Dyshohet se përdh*nuan një 28-vjeçare në hotel, arrestohen 3 shqiptarë në Kroaci

Tre persona me shtetësi britanike, por me origjinë shqiptarë janë ndaluar me dyshimin për përdhunimin e një 28-vjeçare në një hotel në Split të Kroacisë.

Sipas mediave vendase, autoritetet policore gjetën një të dyshuar në vendngjarje, ndërsa dy të tjerët u gjetën dhe u arrestuan më vonë.

Bëhet me dije se pas përfundimit të hetimit, policia përcaktoi se kishte dyshime të arsyeshme se tre personat kishin kryer së bashku krimin e rëndë të përdhunimit ndërsa gjykata ka urdhëruar masën e paraburgimit për tre të dyshuarit për shkak të rrezikut të ikjes.

Ata akuzohen për veprën e rëndë penale kundër lirisë seksuale.