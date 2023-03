Ditëlindja e Qemalit: Lindur si musliman, me “ABC” katolike, devijuar në komunizëm

Arkivi Shtetëror sjell në vëmendje ditën e lindjes së Qemal Stafës, një prej figurave simbol të luftës e ideologjisë komuniste në Shqipëri. Datëvdekja e tij, 5 maji, është Ditë e Dëshmorëve që vijon të kremtohet edhe sot.

Ajo që vihet re në një biografi telegrafike të Arkivit është fakti se e starton arsimimin në një shkollë fetare katolike për të devijuar më pas në një ideologji ateiste. Kjo, duke qenë në musliman në bazë familjare.

“Si sot, më 20 mars 1920 lindi në Elbasan Qemal Stafa.

Në vendlindje do qendronte fare pak, pasiqë në moshën 3-vjeçare do të zhvendosej me familjen drejt Shkodrës, shtrënguar prej detyrimeve të zakonta të shërbimit që parashikon rroba ushtarake e mbajtur prej Hasanit, të atit të Qemalit.

Mësimet fillore i ndoqi në Kolegjin Saverian të Etërve Jezuitë deri në vitin 1933, kohë kur nisi të zbatohej ‘Reforma Ivanaj’, e cila çoi në kyçjen e shkollave private dhe klerikale. Në këto kushte, do të vijonte edukimin në gjimnazin e Shkodrës. Pasi humbi të atin në verën e vitit 1936, shpërngulet drejt Tiranës, ku regjistrohet në gjimnazin shtetëror.

Më 24 janar 1939, do të arrestohej dhe togat e zeza do ta shpallnin të fajshëm ‘për veprimtari subversive komuniste’, së bashku me 73 të pandehur të tjerë. Dënohet me tre vjet burgim, por arrin të lirohet më 7 prill, në valën e trazirave në vend.

Stafa qe një prej themeluesve të grupit komunist të Shkodrës, anëtar i Komitetit Qendror, sekretar politik i të rinjve dhe kandidat për Sekretar i Përgjithshëm i Partisë Komuniste të Shqipërisë. Gjithashtu, nën pseudonimin letrar ‘Brutus’, shkroi poezi dhe përmbajtje letrare që u përmblodhën në vëllimin ‘Qortimet e vjeshtës’.

Më 5 maj 1942 mbeti i vrarë në një lagje periferike të Tiranës. Në foto shfaqet Qemal Stafa së bashku me një grup partizanësh. Ndërsa, në dokumentet bashkëlidhur paraqitet një dorëshkrim i tij me titull ‘Qëllimi ynë’”, shkruhet nga Arkivi Shtetëor.

Është për t’u theksuar gjithashtu për Qemal Stafën ka një film – “Qortimet e vjeshtës”, por ende një monografi të thukët të jetës së tij për aq sa rrojti, për vetë peshën që ka në histori, pasi dhe vrasja e tij është plot dyshime konspirative.