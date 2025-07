Ditë me diell e temperatura të larta, parashikimi i motit për ditën e sotme

Shqipëria do të vijojë dhe sot të jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme duke gjeneruar kështu mot të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit.

Pjesa më e madhe e ditës do të jetë më diell, ndërsa vranësirat do të jenë prezente kryesisht në zonat malore në pjesën e mesditës.

Temperaturat priten të shkojnë nga 19 deri në 32 gradë Celsius.

Era do të fryjë nga verilindja në veriperëndim me një shpejtësi mesatare prej 8 m/s. Në lugina dhe përgjatë vijës bregdetare, era do të jetë më e theksuar, duke arritur hera-herës deri në 14 m/s.

Deti do të paraqitet me dallgëzim të ulët deri mesatar, 1 deri në 3 ballë.