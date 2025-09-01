LEXO PA REKLAMA!

Dhjetë persona në pranga, policia zbardh përleshjen në Korcë

Lajmifundit / 1 Shtator 2025, 12:29
Policia ka zbardhur konfliktin e ndodhur mbrëmjen e djeshme në një lokal në Korçë, ku mbetën të plagosur me thikë dy persona, si pasoje e perleshjes me tavolina, sende te forta, karrige e thika.

Policia ka vënë në pranga 10 shtetasit që u konfliktuan me njëri-tjetrin, për motive të dobëta, ndërsa është shpallur në kërkim një shtetas tjetër i përfshirë në konflikt.

Ata janë konfliktuar fizikisht dhe me sende të forta me njëri-tjetrin, duke prishur qetësinë publike dhe duke shkaktuar dëme materiale në lokal. Gjatë veprimeve procedurale, ata kanë dhënë deklarata të rreme përpara punonjësve të Policisë.   

Policia nisi hetimet edhe për pronarin e lokalit ku ndodhi konflikti, pasi kishte punonjës të paregjistruar në organet kompetente.

Personat e arrestuar për konfliktin e ndodhur në Korçë:

Dritan Pino
Petrika Ropi
Ilir Shukulli
Rafail Kocaqi
Salvi Asllan
Mihal Zhidro
Serxhio Mema
Gersi Dervishi
Sotiraq Shkurti
Kristi Lamçe

Njoftimi i Policisë Korçë

Mbrëmjen e djeshme, menjëherë pas marrjes së njoftimit se në lagjen nr.1, Korçë, në ambientet e një lokali, po ndodhte një konflikt, shërbimet e Komisariatit të Policisë Korçë shkuan në vendngjarje, për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit.

Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore dhe operacionale të kryera nga specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Korçë, u bë i mundur identifikimi dhe arrestimi i shtetasve të përfshirë në konflikt, konkretisht:  

-D. P., 54 vjeç, banues në Korçë, për veprat penale "Vrasja me dashje”, mbetur në tentativë, "Plagosja e rëndë me dashje", "Plagosja e lehtë me dashje", "Shkatërrimi i pronës", "Deklarimi i rremë para oficerëve të policisë gjyqësore", "Prishja e qetësisë publike" dhe "Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta";   

-P. R., 28 vjeç, I. Sh., 51 vjeç, R. K., 21 vjeç, S. A., 21 vjeç, M. Zh., 31 vjeç, S. M., 25 vjeç, G. D., 37 vjeç,  S. Sh., 31 vjeç, dhe M. L.  29 vjeç, të gjithë banues në Korçë, për veprat penale  "Plagosja e rëndë me dashje", "Plagosja e lehtë me dashje", "Shkatërrimi i pronës", "Deklarimi i rremë para oficerëve të policisë gjyqësore" dhe "Prishja e qetësisë publike". 

Gjithashtu, u shpall në kërkim shtetasi E. K., 38 vjeç, banues në Korçë, i dyshuar i përfshirë në konflikt.  

