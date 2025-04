Dhënia e makinës me qera zbulon armën, arrestohet shqiptari në Itali

Një 35-vjeçar shqiptar, banues legal në Itali, u arrestua për armëmbajtje pa leje dhe marrje mallrash të vjedhura. Kontrolli në kompaninë e makinave me qira në Lizzanello (LE), ku burri vepronte si administrator faktik, erdhi nga marrja me qira e një makine me targa gjermane me origjinë kriminale, e cila u sekuestrua më pas.

Së bashku me 35-vjeçarin shqiptar u identifikuan edhe katër persona të tjerë me dosje dhe dënime të ndryshme policore për krime të lidhura me trafikun e drogës, armëve dhe krimeve ndaj personit. Kërkimi brenda ambienteve të kompanisë së lartpërmendur ka lejuar zbulimin në sirtarin e printerit të letrës së një pistolete model Beretta 98FS, e fshehur me kujdes.

Arma, e pajisur me karikator me 8 kal. fishekë. 9×21 dhe i pajisur me numër serie, ishte rezultat i krimit të grabitjes së kryer në Squinzano dhe i raportuar, në vitin 2023, në Stacionin kompetent të Karabinierëve. Më pas oficerët e PG-së kanë vijuar arrestimin e shtetasit shqiptar me akuzën e armëmbajtjes pa leje dhe marrje mallrash të vjedhura.