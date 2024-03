Detaje nga megaoperacioni në Itali/ Shkodrani i kërkuar për vrasje kontrollonte gjithçka

Dymbëdhjetë persona janë arrestuar për pazar droge në pistat e skive të Valtellinës. Masat paraprake janë marrë mëngjesin e sotëm nga skuadra e Sondrios mes Livignos, Torinos dhe Riminit.

Kokaina porositej përmes një të arratisuri që i përkiste mafies shqiptare, të tërhequr nga potenciali ekonomik i Livigno-s dhe shitej edhe në prani të fëmijëve dhe të porsalindurve. Hetimi i drejtuar nga prokuroria e Sondrios ka çuar në identifikimin e 12 personave me kombësi shqiptare, italiane dhe domenikane, nga të cilët 6 përfunduan në burg, 5 në arrest shtëpie dhe një iu nënshtrua urdhrave të dëbimit, me akuzën e transportit dhe shisnin sasi të konsiderueshme kokaine në Livigno të destinuara për turistët dhe konsumatorët vendas.

Hetimet

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Veprimtaria hetimore, e nisur në prill 2023, u përqendrua në komunën e Livignos, ku disa familje shqiptare, të padyshimta, por të lidhura në fakt me një të arratisur të kërkuar për vrasje, që i përkiste një klani mafioz nga Shkodra (Shqipëri), kanë luajtur rol me rëndësi në tregtinë e kokainës, duke përdorur tregtarë vendas dhe të huaj.

Anëtarët e familjeve shqiptare të Livigno-s, si dhe narkotrafikantët vendas dhe të huaj që u shërbenin, u zbuluan se të gjithë ishin të integruar mirë në strukturën socio-ekonomike të Livigno-s, pasi ushtrojnë profesione të ndryshme, madje edhe të paguara mirë, si në Livigno ashtu edhe në Zvicër.

Për shkak të rastit të komplikuar, veprimtaria hetimore rezultoi e gjatë dhe e ndërlikuar: nevojiteshin shërbime të shumta dhe kërkuese vëzhgimi dhe hijezimi, së bashku me përgjimet elektronike, mjedisore dhe telefonike. Organizimi i furnizimit me kokainë drejtohej nga një i arratisur shqiptar 26-vjeçar, i cili për shkak të rrjetit të tij të marrëdhënieve të lidhura ngushtë me mafian shqiptare, arriti, edhe kur ishte fshehur, të aktivizonte kanalet e furnizimit me kokainë, të degëzuara në Itali dhe Evropë.

Në fakt, u konstatua se droga e porositur vinte nga zona e Brianzës, Torinos dhe Brukselit. Udhëtimet e lëndës narkotike në Livigno, pra, kryheshin gjithmonë nën kontrollin e vazhdueshëm të shqiptarëve, përdoruesve të huaj fiktivë spanjollë, francezë, holandezë dhe shqiptarë.