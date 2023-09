Dështon gjetja e trafikantëve, zbulohet droga e fshehur në konserva peshku që vinte nga Kanadaja

Zbardhen detaje të reja nga megaoperacioni anti-drogë i zhvilluar prej ditës së djeshme në mbarë vendin. Kanabisi që u sekuestrua në Tiranë, vinte nga Kanadaja.

Mësohet se kanabisi ka ardhur me postë, i fshehur në konserva peshku. Mësohet se një drogë e re ka dalë në qarkullim, drogë xhelatinoze që vjen nga Kanadaja.

Ajo është në formën e konservave të peshkut me përqindje të lartë THC. Ndërsa një lloj tjetër është në formën e tubave, me origjinë po nga Kanadaja. Kanabisi që tregtonin ishte i prodhuar me llamba dhe kushtonte 3000 lekë të reja një boçe, më shtrenjtë se kanabisi i thjeshtë.

Kujtojmë se deri më tani në mbarë vendin janë arrestuar mbi 200 persona, ku prej tyre, 112 janë vetëm në Tiranë.