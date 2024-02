Denoncoi skandalin me plehrat në Llogara/ Mesazhi dhe thirrja e fortë e Blendi Fevziut

Gazetari Blendi Fevziu, i cili denoncoi skandali me plehrat që hidheshin në zonën e Qafës së Llogarasë nga subjektet ka reaguar pasi policia ka vënë nën hetim 3 administratorë restorantesh, të cilët kanë hedhur mbetjet.

Përmes një videomesazhi në rrjetet sociale, gazetari Blendi Fevziu u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të mbajnë pastër ambientin e tyre si dhe u ka bërë thirrje pronarëve dhe administratorëve të lokaleve që të mos ndotin ambientin mbi bazën e të cilit ndërtojnë bizneset e tyre.

“Dy ditë më parë një miku im që është dhe udhëtar i pasionuar për Shqipërinë më dërgoi një video në të cilën dukej gryka e Llogarasë, një pjesë e së cilës ishte e mbushur me mbeturina shishe qelqi dhe plastike të hedhura pa pikë kujdesi.

Vendosa ta publikoj këtë pamje që besoj se po e shihni dhe tani me idenë se sensibilizimi do të sillte një lloj reagimi të autoriteteve shtetërore por njëkohësisht do të sensibilizonte dhe vetë banorët që të mbajnë pastër ambientin e tyre.

Sot mora vesh që Policia e Shtetit paska pyetur një sërë prej punëtorëve që merren me hedhjen e plehrave në atë zonë.

Ka identifikuar tre administratorë lokalesh të paktën kështu thotë njoftimi si përgjegjës për ndotjen e ambientit aty.

Nuk e di sa i vërtetë duhet të jetë ky lajm dhe prokuroria po bën hetimin e saj e ka referuar çështjen por do më dukej absurde, do më dukej vetëvrasje do më dukej një lloj po e quaj harakiri që adminsitratorët dhe pronarët e lokaleve të ndotin ambientin dhe mbi të gjitha pamjen e mrekullueshme të asaj zone.

Nëse ato lokale mbijetojnë, mbijetojnë pikërisht prej natyrës së mrekullueshme të Llogarasë, të ndotësh ambientin ku ti fiton lekun, të ndotësh ambientin ku ti jeton do të thotë as më shumë e as më pak të presësh degën e pemës ku je ulur.

Kështu që iu bëj dhe një herë thirrje mundohuni të bëni ç’ është e mundur për të mbajtur pastër ambientin ku jetoni i cili më shumë sesa ambienti i të gjithëve është dhe baza mbi të cilën ndërtohet biznesi juaj”, tha Fevziu.