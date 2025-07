Dënohet me 1 vit e 8 muaj burg rivali kryesor i Erdogan

Kryebashkiaku i Stambollit, Ekrem Imamoglu është dënuar me 1 vit e 8 muaj burg, për veprat penale "fyerje publike" dhe "kërcënim" nga një gjykatë turke, këtë të mërkurë.

Pavarësisht dënimit me burg, Imamoglu i shpëtoi kufizimeve në aktivitetin e tij politik, e po ashtu u lirua nga akuza për "shënjestrimin e individëve që kanë shërbyer në luftën kundër terrorizmit".

Konkretisht, Imamoglu u dënua me një vit, 5 muaj e 15 ditë burgim për "fyerje publike të një zyrtari publik" dhe dy muaj e 15 ditë për "kërcënime".

Vlen të përmendet se ai përballej me një dënim maksimal me burg prej 7 vitesh e katër muajsh. Hetimi i prokurorisë kundër tij në këtë rast u urdhërua më 20 janar për deklaratat që ai bëri në një intervistë televizive në lidhje me kreun e Prokurorisë Publike të Stambollit, Akin Gürlek, dhe familjen e tij.

Seanca dëgjimore u zhvillua në Gjykatën e 14-të të Lartë Penale të Stambollit, e vendosur në kampusin e Burgut Marmara dhe zgjati afërsisht 45 minuta.