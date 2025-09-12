LEXO PA REKLAMA!

Dalin pamjet e momentit ku 44 vjeçari humb jetën në Durrës, la pas 3 fëmijë!

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 11:45
Aktualitet

Dalin pamjet e momentit ku 44 vjeçari humb jetën në

Një ngjarje e rëndë ka tronditur dje Durrësin dhe është kaluar nga mediat dhe institucionet si diçka normale.

Kjo është prova e gjallë që në këtë vend duhet të jemi të kujdesshëm çdo ditë për jetën tonë, pasi për shtetin jemi thjesht një më pak. Një tragjedi që u tentua të shitej si një vdekje normale në publik.

44-vjeçari Fatbardh Kaloshi, baba i tre fëmijëbe humbi jetën tragjikisht pasi ra në kontakt me rrymën në një shtyllë elektrike të zhveshur prej muajsh teksa këmbët i kishtë të zhytura në ujin e shiut që mbuloi qytetin.

Banorët e zonës prej disa javësh kishin njoftuar OSHEE për shtyllën elektrike me tela korrenti jashtë që përbënte rrezik serioz për kalimtarët dhe fëmijët.

