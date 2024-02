Bien euro e dollari, me sa shiten e blihen valutat e huaja në vend

Dollari amerikan është blerë këtë të hënë, 2 janar, me 95 lekë dhe është shitur me 95.9 lekë sipas kursit të këmbimit, duke shënuar një rënie gjatë ditëve të fundit me.

Sakaq një rënie të lehtë ka pësuar dhe monedha evropiane Euro, ku në tregun valutor blihet me 103.6 lekë dhe shitet me 104.3 lekë.

Në trend të lehtë ritës është paundi britanik, i cili sot blihet me 120 lekë dhe shitet me 121.6 lekë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në të njëjtat nivele qëndron franga zvicerane e cila blihet këtë të diel me 110.3 lekë dhe shitet me 111.1 lekë.