Berisha non- grata në SHBA, ambasadori Soreca komenton vendimin për herë të parë

Lajmifundit / 23 Maj 2021, 10:05
Aktualitet

Berisha non- grata në SHBA, ambasadori Soreca komenton vendimin për

Ditën e sotme, ambasadori i BE-së Lugi Soreca është pyetur nga mediat për vendimin e SHBA, për shpalljen e Sali Berishës dhe familjes së tij non- grata në tokën amerikane.

 “Është një vendim i qeverisë amerikane që ne e respektojmë plotësisht, nuk kam koment”, deklaroi shkurtimisht Soreca.

Kujtojmë se ish-kryeministri Sali Berisha u shpall më 19 maj nga sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken ‘non grata’ në SHBA. Blinken tha: Akte korrupsioni të ish-Presidentit të Shqipërisë, Sali Berisha, minojnë demokracinë në Shqipëri. Unë shpall publikisht Sali Berishën dhe anëtarët e familjes së tij si të papërshtatshëm për hyrjen në Shtetet e Bashkuara. Ne mbetemi bashkë kundër korrupsionit me partnerët tanë në Shqipëri.”

 

