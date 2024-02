Bastet dhe marrëveshja për emigrantët sot në Kuvend, opozita paralajmëron tensione

Ditën e sotme, në orën 10:00, si çdo të enjte do të mblidhen deputetët e Kuvendit të Shqipërisë.

Por, për shkak të aksionit opozitar, pritet që edhe sot seansa mos zhvillohet në kushte normale.

Tensionet pritet të rriten edhe për shkak të numrit të lartë të deputetëve të PD të përjashtuar.

Ditën e djeshme, Sekretariati i Etikës vendosi edhe prjashtimin e 4 deputetëve të tjerë.

Gazment Bardhi u përjashtua me 10 ditë. Ndërsa me 20 ditë u përjashtuan deputetët Bledjon Nallbati, Asllan Dogjani dhe Flamur Noka.

Ditën e sotme pritet të kalojnë në Kuvend disa drafte të rëndësishme, siç është ai për rikthimin e basteve sportive, ligji për marrëveshjen me Italinë për emigrantët si dhe ligji për dekoratat, drafti i të cilit u kthye nga presidenti Begaj për rishikim pasi qeveria synonte që t’i hiqte atij të drejtën e dhënies së dekoratave.

Po ashtu do të kalojë ligji për tenderët. Qeveria ka vendosur të ristrukturojë dhënien e tenderëve duke krijuar një agjenci të posaçme që merret me to.