Bardhi: I kemi gati propozimet për “Zgjedhoren”, mbështesim listat e hapura

Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi ka deklaruar se i kanë gati propozimet për Reformën Zgjedhore, teksa shtoi më tej se mbështesin listat e hapura dhe votën e emigrantëve.

Në një prononcim për mediat, Bardhi u shpreh se pikat kyçe u janë prezantuar deputetëve në mbledhjen e sotme të grupit parlamentar në selinë blu dhe secili më pas ka bërë edhe propozimet e tij. Ai deklaroi se atp do të diskutohen edhe në mbledhjen e ardhshme dhe më pas, Oerd Bylykbashi do t’i bëjë publike.

“Çështja e tretë ishte prezantimi të platformës për propozimet që do të paraqiten për Reformën Zgjedhore. Një pjesë e kolegëve kanë bërë disa propozime. Drafti final është duke u zbardhur. Kemi lënë një diskutim të fundit në mbledhjen e ardhshme dhe më pas Bylykbashi do të ketë mundësi që këtë platformë ta ndajë me ju dhe përmes jush me opinionin publik.

Nuk mund të vendos Rama se si do të votojnë partitë politike në zgjedhje. Duhet të jetë vlerësimi i tyre se si ata do të duhet të organizohen në zgjedhje. PD mbështet listat e hapura, mbështet votën e emigrantëve. Secili prej tyre duhet të votojë. Është e papranueshme që një vend pretendent për në BE të ketë në 2023, problematika sa i takon shitblerjes së votës, apo përdorim a keqpërdorim të aseteve shtetërore”-tha Bardhi