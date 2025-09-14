LEXO PA REKLAMA!

Babë e bir sulmojnë efektivët e Policisë në Tiranë, 41-vjeçari përfundon në pranga, procedohet i mituri

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 16:14
Babë e bir sulmojnë efektivët e Policisë në

Një incident i rëndë është regjistruar në Tiranë, ku një 41-vjeçar dhe djali i tij i mitur kanë goditur për shkak të detyrës punonjës të Policisë së Shtetit.

Sipas njoftimit zyrtar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 5 kanë arrestuar shtetasin G. K., 41 vjeç, ndërsa ndaj djalit të tij të mitur është nisur procedim penal në gjendje të lirë.

Ngjarja ka ndodhur gjatë kryerjes së detyrës nga efektivët e policisë, të cilët janë përballur me dhunë fizike nga babai dhe djali, në një rrethanë që ende nuk është e qartë

