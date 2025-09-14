Incident në det/ Përplasen dy mjete turistike në Kakome, tre turistë të lënduar
Një incident i rëndë në det ka ndodhur këtë të diel, rreth orës 13:10, në gjirin e Kakomesë, ku dy mjete lundruese turistike janë përplasur me njëra-tjetrën.
Si pasojë e aksidentit, kanë mbetur të lënduar tre shtetas të huaj të cilët janë identifikuar si: Charlotte Ann Richards, shtetase australiane; Alit El Haj Sofian, shtetas francez dhe Bionde Catherine, shtetase italiane.
Të lënduarit u dërguan në Spitalin Rajonal Sarandë për ndihmën e nevojshme shëndetësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Operacioni i shpëtimit u koordinua dhe u realizua në kohë reale nga: Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit (QKKSH), Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare (QNOD), Policia Kufitare Sarandë.
Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit falënderon të gjitha strukturat që kontribuan në shpëtimin e qytetarëve, veçanërisht Policinë Kufitare Sarandë dhe Urgjencën Kombëtare, për angazhimin e tyre të shpejtë dhe profesional.