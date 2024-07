Arrestohet në Rinas biznesmeni i njohur, në kërkim nga SPAK për dosjen e Ilir Beqajt

Arrestohet në Rinas biznesmenti Gazmend Haxhia, pjesë e hetimit dhe urdhër-arresteve që u lëshuan nga SPAK edhe për Ilir Beqajn dhe bashkepunetoret e tij.

Mesohet se biznesmeni eshtë ndaluar në aeroport sapo ka zbritur nga avioni.

Ndaj Haxhias është caktuar masa 'arrest në shtëpi'.

Biznesmeni Gazmend Haxhia është njeriu simbol i konferencës së famshme të turizmit, e cila çoi pas hekurave ish kreun e SASPAC, Ilir Beqaj dhe vartësit e tij.

Pasi mori dy herë paratë për të organizuar të njëjtën konferencë, një herë nga ministria e Turizmit dhe një herë nga SASPAC, zoti Haxhia ka qenë dhe pjesë e panelit si moderator ku ka dhënë mendime se si duhej zhvilluar turizmi strategjik dhe i qëndrueshëm në Shqipëri.

“Shërbimi i prokuruar “Për Organizmin e Konferencës 03-05 Prill 2023 “E Ardhmja e Turizmit të Qëndrueshëm Mjedisor në Shqipëri FESTA Asistenca Teknike IPA CBC, Projekti Adrion”) me vlerë 125.000,00 Euro, është i njëjtë me atë të prokuruar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (në vlerën sipas çmimit të kontratës 38.509.550 lekë) për të njëjtin event atë të quajtur “Festa”, duke u kontraktuar në të dyja rastet e njëjta shoqëri tregtare e quajtur “Landways International” sh.p.k me Ortak e Administrator personi nën hetim Gazmend Haxhia,” thuhet në dosjen e SPAK.

Profesor i Administrimit të Biznesit në Universitetin Polis. Është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja; ai fitoi diplomën e tij “MIA” për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universitetin e Kolumbias, SHBA; dhe më tej u shkollua në INSEAD Fontainebleau dhe Shkollën e Biznesit në Harvard. Krahas karrierës së pasur akademike ai është një sipërmarrës kreativ me eksperiencë të pasur, si sipermarres i licencuar i AVIS rent a car Albania dhe së fundmi i BUDGET Rent a Car, Tiranë (Shqipëri). Ai është gjithashtu një staf i asociuar për Sipërmarrjen dhe Menaxhimin në Praktikë, pranë IEDC-Bled School of Management, Sloveni. Prej vitit 2006 z. Haxhia ka qenë këshilltar i jashtëm i Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Ai është një themelues dhe sipërmarrës i shumëfishtë: është bashkëthemelues dhe bashkëkryetar i ACMS-Qendra Shqiptare për Shërbimet e Menaxhimit (lider në treg në ofrimin e trajnimeve dhe shërbimeve të kërkimit ekzekutiv për komunitetin e biznesit shqiptar) dhe sipërmarrës i Albania Experience. Travel Company (kompania lider për promovim, evente dhe udhëtime në Shqipëri). Ai është gjithashtu një nga bashkëthemeluesit e Universitetit POLIS dhe iniciator i Shkollës së Biznesit në POLIS. Gjithashtu, z. Haxhia është sipërmarrës në kompaninë Opel Noshi në Tiranë dhe pronar i licencuar i udhërrëfyesve “In Your Pocket” të Tiranës, Shkupit, Prishtinës dhe Podgoricës. Ai është pedagog në Lidership, Shërbime Marketingu, si dhe per Administratorin e Përgjegjshëm (një kurs në etikë) pranë Universitetit të Tiranës, në Programin “Joint MBA/MPA” të Universitetit të Nebraskës. Ai ka qenë anëtar i Këshillit Këshillimor të Biznesit në Paktin e Stabilitetit, Anëtar i Bordit Këshillimor në Bankën Tregtare të Shqipërisë, Anëtar i Bordit të Administrimit të Universitetit Amerikan në Kosovë, anëtar i Organizatës së Presidentëve të Rinj dhe Anëtar i Bordit të Shoqatës për Zhvillimin e Menaxhimit CEEMAN. Ai u zgjodh si fities i cmimit Lider i Ri Global nga Samiti Ekonomik Botëror i DAVOS-it në vitin 2008, dhe është një anëtar aktiv i atij komuniteti. Në të kaluarën, ai ka shërbyer edhe si ndihmës në Kryeministri, Departamenti i Administratës Publike, Tiranë dhe i praktikant në Departamentin e Tregtisë së Valutave dhe Tregjeve të Mesme në Merryll Lynch, Wall Street, SHBA.