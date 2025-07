Arrestimi i Noizy-t, dyshohet se reperi është përfshirë në një vepër të rëndë penale në Zvicër

Reperi i njohur shqiptar Noizy është arrestuar në Zvicër me urdhër të Prokurorisë së Shtetit të Kantonit të Zürich, sektori për Krime të Rënda me Dhunë. Deri tani askush, as menaxherët e reperit nuk kanë sqaruar se për çfarë akuzohet konkretisht Noizy.

Për këtë arsye, arrestimi i tij ngre pikëpyetje serioze për përfshirjen e tij në një vepër të rëndë penale, të dyshuar të jetë kryer në territorin zviceran ose që përfshin juridiksionin e këtij shteti.

Sipas ligjit zviceran, një vepër penale e kryer jashtë Zvicrës – siç është rasti i incidentit të ndodhur më herët në Kosovë për të cilin Noizy është gjobitur me 15 mijë euro – mund të ndiqet penalisht në Zvicër vetëm nëse plotësohen disa kushte të rrepta:

Autori ndodhet në Zvicër;

Vepra është e dënueshme si në Zvicër, ashtu edhe në vendin ku është kryer;

Nuk ka një vendim përfundimtar jashtë vendit, ose dënimi nuk është ekzekutuar.

Nëse dënimi ndaj Noizyt në Kosovë është zbatuar tashmë, atëherë, bazuar në parimin juridik “ne bis in idem” (ndalimi i dënimit të dyfishtë për të njëjtën vepër), autoritetet zvicerane nuk kanë të drejtë të ndjekin penalisht të njëjtin akt.

Megjithatë, fakti që çështja është marrë në dorë nga një sektor kaq i specializuar si ai i Prokurorisë për Krime të Rënda me Dhunë në Zürich, sugjeron se:

Ose ka ndodhur një akt i ri dhune në territorin zviceran (si kërcënime, hakmarrje apo përplasje tjetër fizike);

Ose autoritetet zvicerane dyshojnë për vepra të tjera që nuk janë përfshirë në vendimin e gjykatës kosovare, ndoshta me viktima apo pasoja që prekin drejtpërdrejt interesat ligjore të Zvicrës.

Një incident i thjeshtë dhune fizike, i ndëshkuar tashmë në Kosovë, nuk do të binte brenda fushës së veprimit të kësaj prokurorie të specializuar.

Kjo e bën të mundshme që zhvillimet më të fundit, ende të panjohura për publikun, të përfshijnë akuza më serioze dhe më komplekse./ VOX News