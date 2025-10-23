LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Arrestimi i 16-vjeçarit në Korçë për abuzim me të miturën, zbulohen detaje

Lajmifundit / 23 Tetor 2025, 12:49
Aktualitet

Arrestimi i 16-vjeçarit në Korçë për abuzim me

Një 16-vjeçar është arrestuar nga Policia e Korçës pasi dyshohet për marrëdhënie seksuale me dhunë ndaj një të miture.

Sipas policisë, ngjarja është zbuluar pas një telefonate që e mitura i ka bërë vetë policisë, duke treguar vendndodhjen ku ndodhej me të riun.

Pas marrjes së informacionit, shërbimet policore kanë ndërhyrë dhe kanë shoqëruar të dy në ambientet e komisariatit.

Sipas burimeve, e mitura ka shkuar në banesën e 16-vjeçarit, aty kanë kryer marrëdhënie dhe më pas ajo është futur në banjë për të bërë dush dhe nga aty ka telefonuar Policinë e Shtetit, e cila ka mbërritur në banesë, duke shoqëruar 16-vjeçarin.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion