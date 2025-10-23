LEXO PA REKLAMA!

Duke buzëqeshur/ Seancë për masën e sigurisë, Kryemadhi paraqitet në SPAK

Lajmifundit / 23 Tetor 2025, 12:44
Këtë të enjte është parashikuar të mbahet gjyqi paraprak ndaj Ilir Metës, Monika Kryemadhit dhe tre personave të tjerë.

Siç shihet nga pamjet, Kryemadhi, e vetme ka hyrë në Gjykatën e Posaçme, në lidhje me masën e sigurisë.

Ndaj saj është caktuar masa ‘detyrim paraqitje’.

Ndërkohë, sot në orën 14:00, Meta ka sërish seancë në Apel, ku do të shqyrtohet kërkesa e tij për heqje të masës së sigurisë.

