Duke buzëqeshur/ Seancë për masën e sigurisë, Kryemadhi paraqitet në SPAK
Lajmifundit / 23 Tetor 2025, 12:44
Aktualitet
Këtë të enjte është parashikuar të mbahet gjyqi paraprak ndaj Ilir Metës, Monika Kryemadhit dhe tre personave të tjerë.
Siç shihet nga pamjet, Kryemadhi, e vetme ka hyrë në Gjykatën e Posaçme, në lidhje me masën e sigurisë.
Ndaj saj është caktuar masa ‘detyrim paraqitje’.
Ndërkohë, sot në orën 14:00, Meta ka sërish seancë në Apel, ku do të shqyrtohet kërkesa e tij për heqje të masës së sigurisë.