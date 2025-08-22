LEXO PA REKLAMA!

Anulohet ceremonia e pelegrinazhit në malin e Tomorrit, shkak stuhia e fortë me reshje shiu

Lajmifundit / 22 Gusht 2025, 18:16
Aktualitet

Anulohet ceremonia e pelegrinazhit në malin e Tomorrit, shkak stuhia e

Është anuluar ceremonia zyrtare e pelegrinazhit bektashi në malin e Tomorrit.

Stuhi të forta dhe një mot me rrebesh dhe rreshje të shumta shiu ranë në Kulmak të Skraparit ku ishte planifikuar rreth orës 10:00 të kësaj të premte 22 Gusht 2025 të mbahej ceremonia zyrtare e pelegrinazhit.

Ky është rasti i dytë i anullimit të ceremonisë zyrtare të pelegrinazhit në Tomorr. Kujtojmë se edhe gjatë vitit të pandemisë Covid-19 ceremonitë u ndaluan ndonse pelegrinazhi u krye nga besimtarët.

Aktivitetet e planifikuara sot për ceremoninë u anuluan, raportojnë mediat lokale.

 

 

 

 

 

 

 

