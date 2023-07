Anticikloni afrikan pritet të "përvëlojë" Mesdheun/ Ngrihet alarmi, temperaturat do arrijnë mbi...

Anticikloni afrikan është në fuqinë e tij maksimale, aktualisht fluksi më intensiv i ajrit të nxehtë drejtohet drejt Sardenjës dhe Mesdheut Perëndimor, por në ditët në vijim i nxehti afrikan do të shtrihet drejt lindjes duke prekur më drejtpërdrejt Italinë Jugore.

Pikërisht në rajonet jugore, vapa do të rritet ndjeshëm me temperatura maksimale të cilat nga e enjtja e në vazhdim do të kapin vlerën 40°C, ndërsa disa zona veriore dhe një pjesë e zonës qendrore të Italisë, do të lehtësohen nga vapa ekstreme, sipas Rai Meteo.

Kjo foto tregon me ngjyra që variojnë nga e verdha në portokalli, në të kuqe, në kafe dhe në fund në rozë, zonat ku gradualisht do të bëhet më e nxehtë se vlerat normale të kësaj periudhe: siç mund ta shihni, të enjten i nxehti do të kthehet drejt rajoneve jugore, ku temperaturat do të jenë edhe 8°C më të larta se mesatarja në lartësinë rreth 1500 m.

Nga e enjtja 13 korrik, në jug të Italisë priten temperatura maksimale shumë të larta të tokës, siç tregohet në figurën 2, ku ngjyrat e bardha dhe gri tregojnë zonat ku temperaturat do jenë më të larta se 40°C.

Temperaturat më të larta do të prekin Sardenja, Pulia dhe rajonet e tjera jugore. Ajo që duhet theksuar është se kjo valë e re e të nxehtit në Jug dhe Sardenjë është e destinuar me siguri të zgjasë disa ditë.