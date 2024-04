Ka mbërrin këtë të shtunë në portin e Durrësit superjahti i bosit të Tottenham-it, Joseph C. Lewis.

“Aviva”, jahti luksoz i 46-ti më i gjati në botë, do të qëndrojë plot 5 ditë në portin më të madh në vend.

Mbërritja e tij i paraprin mbërritjes së vetë bosit të Tottenham-it, Joseph C. Lewis, i cili thuhet se do të takohet me kryeministrin Edi Rama të hënën.