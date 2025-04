Anija që bën xhiro rreth botës në Durrës! “Art Explora” aktivitete falas, kryeministri mes vizitorëve të parë

Anija muze “Art Explora” ka mbërritur në portin e Durrësit, një nga 15 ndalesat në turin e saj botëror.

Për 12 ditë, ajo do të ofrojë aktivitete artistike për të gjitha moshat, me hyrje të lirë.

Mes vizitorëve të parë ishte edhe kryeministri Edi Rama, së bashku me përfaqësues të ambasadës franceze dhe asaj të Bashkimit Evropian.



“Art Explora” do të qëndrojë në kalatën zero deri më 21 prill, duke sjellë në Durrës një atmosferë fantastike, me koncerte dhe ekspozita nga artistë vendas e të huaj.