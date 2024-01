Aksioni opozitar/ Deputeti Xhelal Mziu paralajmëron grevë urie

Deputeti Xhelal Mziu ka folur për aksionin opozitar dhe për hapin e radhës që do të ndërmarrë opozita në askionin e saj kundër regjimit.

Gjatë një interviste në A2CNN, Xhelal Mziu është shprehur se do të ndjekin një strategji që shkon deri në ngujim apo grevë urie për të mos lejuar funklsionimin normal të parlamentit.

“Ne do ta ndjekim këtë lloj strategjie për të mos lejuar funksionimin normal dhe do të agravojmë më tej duke shkuar drejt ngujimit dhe një greve urie për ta imponuar dhe treguar mazhorancës që të jetë koshient me zbatimin e rregullores së parlamentit e kushtetutës.

Së dyti kjo betejë nuk është e mjaftueshme por shohim për diversitet, të mos ngelemi në kauzën e betejës në parlament apo unifikimit të grupit parlamentar, por të shkojë dhe përtej kësaj për të kërkuar edhe grupin e vogël për t’u bashkuar dhe për t’i bashkangjitur opozitës dhe faktorë të tjerë që janë të gatshëm për t’u përballur me këtë regjim, ka thënë Mziu .

Më tej, deputeti tha se shpreson në një unifikim të plotë të opozitës, në të kundërt si zgjidhje sheh koalicionin.

“Do shpresoja të kishte unifikim të plotë, ka edhe zgjidhje, janë koalicionet një zgjidhje e mundshme. Përtej koalicionit duhet që mazhoranca e PD-së të maksimizojë diversitetin e lëvizjeve për të krijuar nukël shpresëdhënëse për qytetarët”, ka deklaruar Mziu.